Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ВИЛАНДЕР: «У Ястремской хорошая сетка, но Голубич – опасная соперница»

Знаменитый теннисист и телеведущий – о предстоящем матче украинки и швейцарки

  • 04.07.2019 23:47
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
ВИЛАНДЕР: «У Ястремской хорошая сетка, но Голубич – опасная соперница»
© Eurosport Channel. Матс Виландер
Экс-теннисист и эксперт телеканала «Eurosport» Матс Виландер рассказал о предстоящем поединке третьего кругу Уимблдона, в котором Даяна Ястремская сыграет против Виктории Голубич.
 
«Голубич – очень коварная соперница, она играет в умный теннис с большой вариативностью, - анонсирует завтрашнее противостояние Матс Виландер. - Это звучит как довольно успешный рецепт для травяного корта. 
 
Ястремская, с другой стороны, атакует соперницу своей мощью, у нее очень положительный настрой, она, очевидно, одна из этих очень позитивных молодых игроков. Вы можете подумать, что Ястремская одержит победу, но все-таки, если такая теннисистка попадает на соперницу с большим тактическим опытом и с резанным бекхендом, ты никогда не знаешь, как она с ним справится. 
 
Хорошие новости для Ястремской, что её сетка на Уимблдоне действительно открыта. Это хорошая сетка, но потенциально, если ты одна из этих четырех теннисисток в четверти, ты можешь начать заглядывать немного наперед», – сказал Виландер.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Евроспорт

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Mr.Value
      Mr.Value, 05.07.2019 00:08
    0
    Всё проще. Очень похоже на почерк гугл-переводчика.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.07.2019 00:08
    0
    Всё проще. Очень похоже на почерк гугл-переводчика.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности