ВИЛАНДЕР: «У Ястремской хорошая сетка, но Голубич – опасная соперница»

Матс Виландер рассказал о предстоящем поединке третьего кругу Уимблдона, в котором Даяна Ястремская Экс-теннисист и эксперт телеканала «Eurosport»рассказал о предстоящем поединке третьего кругу Уимблдона, в котором Даяна Ястремская сыграет против Виктории Голубич

«Голубич – очень коварная соперница, она играет в умный теннис с большой вариативностью, - анонсирует завтрашнее противостояние Матс Виландер. - Это звучит как довольно успешный рецепт для травяного корта.

Ястремская, с другой стороны, атакует соперницу своей мощью, у нее очень положительный настрой, она, очевидно, одна из этих очень позитивных молодых игроков. Вы можете подумать, что Ястремская одержит победу, но все-таки, если такая теннисистка попадает на соперницу с большим тактическим опытом и с резанным бекхендом, ты никогда не знаешь, как она с ним справится.

Хорошие новости для Ястремской, что её сетка на Уимблдоне действительно открыта. Это хорошая сетка, но потенциально, если ты одна из этих четырех теннисисток в четверти, ты можешь начать заглядывать немного наперед», – сказал Виландер.