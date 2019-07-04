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Уимблдон. Ястремская покидает парный разряд

Украинка сосредоточится на выступлениях в одиночном разряде

  • 04.07.2019 21:32
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Уимблдон. Ястремская покидает парный разряд
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская закончила борьбу в парном разряде Уимблдона.
 
19-летняя украинка в паре с россиянкой Анастасией Потаповой проиграла американкам Дженнифер Брэди и Элисон Риск.
 
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Анастасия Потапова – Дженнифер Брэди / Элисон Риск – 4:6, 3:6
 
Напомним, в пятницу Ястремская сыграет в третьем круге одиночного разряда.
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Источник — Sport.ua

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