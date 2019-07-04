Л. Киченок/Атаво – Минелла/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, четвертого июля, Людмила Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.
Украинка вместе с Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания). Поединок назначен четвертым запуском на восьмом корте. Время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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