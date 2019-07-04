Л. Киченок/Атаво – Минелла/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21:22 — digital_summer

Та одно и то же, ничего нового, а потом участников три дня на сайте нет))

21:20 — Вадим Трикоз

Через раз? Ну если так навскидку, то за последние 5 матчей Динамо ниразу не выиграло! И где же ту...

21:19 — fedd1979

Таких нема. Але якщо ці ігри свою беззубістю в атаці калькують ДЕСЯТКИ попередніх, якщо "Динамо" ...

21:18 — jekаfunny

однако вы от этого дна через матч отскакиваете - значит вы еще большее дно ? закрываем срач ?