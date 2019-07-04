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Л. Киченок/Атаво – Минелла/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Уимблдона

  • 04.07.2019 20:52
  • 545 просмотров
  • 1 комментарий
Л. Киченок/Атаво – Минелла/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Людмила Киченок
В четверг, четвертого июля, Людмила Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.
 
Украинка вместе с Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания). Поединок назначен четвертым запуском на восьмом корте. Время начала матча – не ранее 21:00 по Киеву.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
    Alehandro, 04.07.2019 21:21
    0
    Хай там Леся Люде не особо подсказывает с трибуны, а-то саму ж уже раз штрафонули за подсказки тренера))
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 04.07.2019 21:21
    0
    Хай там Леся Люде не особо подсказывает с трибуны, а-то саму ж уже раз штрафонули за подсказки тренера))
    Ссылка
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