Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Надаль и Федерер проведут выставочный матч в феврале 2020 года

Матч состоится в Кейптауне, ЮАР

  • 04.07.2019 19:13
  • 181 просмотр
  • 0 комментариев
Надаль и Федерер проведут выставочный матч в феврале 2020 года
© Wimbledon. Рафаэль Надаль

7 февраля 2020 года Рафаэль Надаль и Роджер Федерер проведут выставочный матч в Кейптауне, ЮАР.

Матч пройдет на 50-тысячном стадионе Cape Town Stadium. Организатор события – благотворительный фонд Федерера.

Надаль и Федерер сыграют одиночный матч, а также парный. Партнером Федерера будет Билл Гейтс, а напарником Надаля – ведущий The Daily Show Тревой Ной.

В эти минуты Надаль играет матч второго раунда Уимблдона против Ника Кирьоса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности