Надаль и Федерер проведут выставочный матч в феврале 2020 года

7 февраля 2020 года Рафаэль Надаль и Роджер Федерер проведут выставочный матч в Кейптауне, ЮАР.
Матч пройдет на 50-тысячном стадионе Cape Town Stadium. Организатор события – благотворительный фонд Федерера.
Надаль и Федерер сыграют одиночный матч, а также парный. Партнером Федерера будет Билл Гейтс, а напарником Надаля – ведущий The Daily Show Тревой Ной.
В эти минуты Надаль играет матч второго раунда Уимблдона против Ника Кирьоса.
Источник — ATP Tour
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