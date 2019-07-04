Рафаэль Надаль – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, четвертого июля, состоится один из самых интересных матчей второго круга Уимблдона у мужчин.
Третий сеяный Рафаэль Надаль сразится против австралийца Ника Кирьоса (№43 ATP), который выиграл у испанца 3 из 4 матчей не на грунте.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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