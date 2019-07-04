Уимблдон. Расписание украинцев на четвертое июля

В четверг, четвертого июля, на корты Уимблдона выйдут четыре представителя Украины.

Надежда Киченок и Абигэйл Спирс из США начнут путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович. Матч пройдет вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

На том же корте четвертым запуском Даяна Ястремская в паре с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет против американок Дженнифер Брэди и Элисон Риск. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.

Денис Молчанов в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече сразится против легендарных американцев братьев Боба и Майка Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре. Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала – 18:00 по Киеву.

Единственная сеянная пара с украинкой Людмила Киченок / Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания). Поединок назначен четвертым запуском на восьмом корте. Время начала матча – не ранее 20:00 по Киеву.

Отметим, что в пятницу матчи третьего круга одиночного разряда сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Катерина Козлова в этот день проведет встречу второго круга парного разряда.