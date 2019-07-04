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Уимблдон. Расписание украинцев на четвертое июля

В четверг на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут четыре представителя Украины

  • 04.07.2019 11:37
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Уимблдон. Расписание украинцев на четвертое июля
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В четверг, четвертого июля, на корты Уимблдона выйдут четыре представителя Украины.
 
Надежда Киченок и Абигэйл Спирс из США начнут путь по турниру против американско-немецкого тандема София Кенин / Андреа Петкович. Матч пройдет вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
 
На том же корте четвертым запуском Даяна Ястремская в паре с россиянкой Анастасией Потаповой сыграет против американок Дженнифер Брэди и Элисон Риск. Ориентировочное время начала  – 18:00 по Киеву.
 
Денис Молчанов в дуэте с Игором Зеленаем из Словакии в стартовой встрече сразится против легендарных американцев братьев Боба и Майка Брайан, которые трижды побеждали на травяном мэйджоре. Матч будет сыгран четвертым запуском на корте №17. Ориентировочное время начала  – 18:00 по Киеву.
 
Единственная сеянная пара с украинкой Людмила Киченок / Ракель Атаво (США) сыграет против дуэта Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания). Поединок назначен четвертым запуском на восьмом корте. Время начала матча – не ранее 20:00 по Киеву.
 
Отметим, что в пятницу матчи третьего круга одиночного разряда сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Катерина Козлова в этот день проведет встречу второго круга парного разряда.
 
 
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Источник — Sport.ua

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