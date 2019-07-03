Цуренко/Саснович – Бачински/Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, третьего июля, Леся Цуренко стартует в парном разряде Уимблдона.
Украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси померяется силами против Тимеи Бачински (Швейцария) и Бернарды Перы (США). Встреча состоится четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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