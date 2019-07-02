Уимблдон. Федерер и Надаль прошли во второй круг

Второй и третий номера посева Уимблдона Роджер Федерер и Рафаэль Надаль стартовали на турнире с уверенных побед.
Швейцарец хоть и уступил в первой партии южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису, но в последующих трех сетах отдал всего 5 геймов.
Испанец обошелся тремя партиями, в которых одолел 30-летнего японца Юити Сугиту.
Уимблдон. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Ллойд Джордж Харрис (Южная Африка) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Юити Сугита (Япония) – 6:3, 6:1, 6:3
Во втором круге Федерер сыграет против обладателя вайлд кард Джея Кларка (№169 ATP), а Надаль сразится с куда более опасным соперником – Ником Кирьосом (№43 ATP).
Источник — Sport.ua
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