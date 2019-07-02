Уимблдон. Федерер и Надаль прошли во второй круг

Второй и третий номера посева Уимблдона Роджер Федерер и Рафаэль Надаль стартовали на турнире с уверенных побед.

Швейцарец хоть и уступил в первой партии южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису, но в последующих трех сетах отдал всего 5 геймов.

Испанец обошелся тремя партиями, в которых одолел 30-летнего японца Юити Сугиту.

Уимблдон. Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Ллойд Джордж Харрис (Южная Африка) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) – Юити Сугита (Япония) – 6:3, 6:1, 6:3

Во втором круге Федерер сыграет против обладателя вайлд кард Джея Кларка (№169 ATP), а Надаль сразится с куда более опасным соперником – Ником Кирьосом (№43 ATP).