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Уимблдон. Федерер и Надаль прошли во второй круг

Главные претенденты на финал от нижней части сетки успешно стартовали в Лондоне

  • 02.07.2019 20:52
  • 523 просмотра
  • 1 комментарий
Уимблдон. Федерер и Надаль прошли во второй круг
© Wimbledon. Рафаэль Надаль
Второй и третий номера посева Уимблдона Роджер Федерер и Рафаэль Надаль стартовали на турнире с уверенных побед.
 
Швейцарец хоть и уступил в первой партии южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису, но в последующих трех сетах отдал всего 5 геймов.
 
Испанец обошелся тремя партиями, в которых одолел 30-летнего японца Юити Сугиту.
 
Уимблдон. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Ллойд Джордж Харрис (Южная Африка) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Юити Сугита (Япония) – 6:3, 6:1, 6:3
 
Во втором круге Федерер сыграет против обладателя вайлд кард Джея Кларка (№169 ATP), а Надаль сразится с куда более опасным соперником – Ником Кирьосом (№43 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 02.07.2019 20:57
    0
    Рафа,вперед!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 02.07.2019 20:57
    0
    Рафа,вперед!
    Ссылка
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