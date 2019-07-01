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Винус Уильямс уступила 15-летней американке в первом раунде Уимблдона

Кори Гауфф сотворила сенсацию

  • 01.07.2019 22:52
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Винус Уильямс уступила 15-летней американке в первом раунде Уимблдона
© instagram.com/cocogauff

Первый день Уимблдона-2019 принес еще одну сенсацию в женской сетке. 39-летняя Винус Уильямс, 5-кратная чемпиона Уимблдона, уступила 15-летней дебютантке турниров Большого шлема Кори Гауфф.

1-й раунд

Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 4:6

Во втором раунде Гауфф сыграет с Магдаленой Рыбариковой.

Ранее Уимблдон покинула Наоми Осака.

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Источник — Sport.ua

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