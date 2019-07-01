Винус Уильямс уступила 15-летней американке в первом раунде Уимблдона

Первый день Уимблдона-2019 принес еще одну сенсацию в женской сетке. 39-летняя Винус Уильямс, 5-кратная чемпиона Уимблдона, уступила 15-летней дебютантке турниров Большого шлема Кори Гауфф.
1-й раунд
Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 4:6
Во втором раунде Гауфф сыграет с Магдаленой Рыбариковой.
Ранее Уимблдон покинула Наоми Осака.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.