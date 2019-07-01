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Уимблдон. Осака вылетела в первом раунде

Японка уступила Юлии Путинцевой

  • 01.07.2019 19:55
  • 656 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Осака вылетела в первом раунде
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака

Первый день Уимблдона-2019 подарил громкую сенсацию в женской части сетки: турнир покинула вторая ракетка мира Наоми Осака. В первом раунде она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана, допустив за матч 38 невынужденных ошибок.

1-й раунд

Наоми Осака (Япония, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7 (4), 2:6

Во втором раунде Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

На позапрошлой неделе Путинцева уже обыграла Осаку на турнире в Бирмингеме.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.07.2019 20:15
    +1
    Особой сенсации нет, Путинцева крайне неудобна для Осаки по стилю. Да и на траве японка выглядела паршиво. Для Даяны пока этот результат не имеет значения, ибо пройти Кенин и добраться до Путинцевой будет тяжело.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 01.07.2019 20:15
    +1
    Особой сенсации нет, Путинцева крайне неудобна для Осаки по стилю. Да и на траве японка выглядела паршиво. Для Даяны пока этот результат не имеет значения, ибо пройти Кенин и добраться до Путинцевой будет тяжело.
    Ссылка
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