Уимблдон. Осака вылетела в первом раунде

Первый день Уимблдона-2019 подарил громкую сенсацию в женской части сетки: турнир покинула вторая ракетка мира Наоми Осака. В первом раунде она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана, допустив за матч 38 невынужденных ошибок.

1-й раунд

Наоми Осака (Япония, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7 (4), 2:6

Во втором раунде Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

На позапрошлой неделе Путинцева уже обыграла Осаку на турнире в Бирмингеме.