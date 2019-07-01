Уимблдон. Осака вылетела в первом раунде

Первый день Уимблдона-2019 подарил громкую сенсацию в женской части сетки: турнир покинула вторая ракетка мира Наоми Осака. В первом раунде она уступила Юлии Путинцевой из Казахстана, допустив за матч 38 невынужденных ошибок.
1-й раунд
Наоми Осака (Япония, 2) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7 (4), 2:6
Во втором раунде Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.
На позапрошлой неделе Путинцева уже обыграла Осаку на турнире в Бирмингеме.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.