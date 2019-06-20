Бирмингем. Осака вылетела и может потерять звание первой ракетки

В четверг, 20 июня, проходят матчи второго круга на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Первая ракетка мира Наоми Осака неожиданно легко уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Японка рискует потерять звание первой ракетки мира, если австралийка Эшли Барти, которая уже вышла в 1/4 финала, возьмет титул.
Отметим, что для Путинцевой это была седьмая победа в карьере над теннисисткой из первой десятки и дебютная – над лидером рейтинга WTA.
Бирмингем. Второй круг (обновляется)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:3
Эшли Барти (Австралия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:1
Евгения Родина (Россия) – Юлия Гёргес (Германия)
Ван Цян (Китай) – Винус Уильямс (США)
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Путинцева – Родина / Гёргес
Мартич – Остапенко
Нижняя часть сетки
Стрыцова – Кр. Плишкова
Ван Цян / С. Уильямс – Барти
Источник — Sport.ua
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