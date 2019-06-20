Бирмингем. Осака вылетела и может потерять звание первой ракетки

В четверг, 20 июня, проходят матчи второго круга на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

Первая ракетка мира Наоми Осака неожиданно легко уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Японка рискует потерять звание первой ракетки мира, если австралийка Эшли Барти, которая уже вышла в 1/4 финала, возьмет титул.

Отметим, что для Путинцевой это была седьмая победа в карьере над теннисисткой из первой десятки и дебютная – над лидером рейтинга WTA.

Бирмингем. Второй круг (обновляется)

Юлия Путинцева (Казахстан) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:3

Эшли Барти (Австралия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:1

Евгения Родина (Россия) – Юлия Гёргес (Германия)

Ван Цян (Китай) – Винус Уильямс (США)

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Путинцева – Родина / Гёргес

Мартич – Остапенко

Нижняя часть сетки

Стрыцова – Кр. Плишкова

Ван Цян / С. Уильямс – Барти