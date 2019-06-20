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Бирмингем. Осака вылетела и может потерять звание первой ракетки

Все будет зависеть от выступления Эшли Барти

  • 20.06.2019 17:55
  • 586 просмотров
  • 3 комментария
Бирмингем. Осака вылетела и может потерять звание первой ракетки
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
В четверг, 20 июня, проходят матчи второго круга на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Первая ракетка мира Наоми Осака неожиданно легко уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. Японка рискует потерять звание первой ракетки мира, если австралийка Эшли Барти, которая уже вышла в 1/4 финала, возьмет титул.
 
Отметим, что для Путинцевой это была седьмая победа в карьере над теннисисткой из первой десятки и дебютная – над лидером рейтинга WTA.
 
Бирмингем. Второй круг (обновляется)
 
Юлия Путинцева (Казахстан) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 6:3
Эшли Барти (Австралия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:1
Евгения Родина (Россия) – Юлия Гёргес (Германия)
Ван Цян (Китай) – Винус Уильямс (США)
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
Путинцева – Родина / Гёргес 
Мартич – Остапенко
 
Нижняя часть сетки
Стрыцова – Кр. Плишкова
Ван Цян / С. Уильямс –  Барти 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2019 18:18
    +3
    dudigo78, 20.06.2019 18:12
    Ну перше місце Барті це просто питання часу
    Хто б міг подумати ще півроку тому))) Це та сама Барті, проти якої в Еліни 5:0 по зустрічах
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.06.2019 18:12
    0
    Ну перше місце Барті це просто питання часу
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2019 18:09
    0
    Швиденько спеклася
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2019 18:18
    +3
    dudigo78, 20.06.2019 18:12
    Ну перше місце Барті це просто питання часу
    Хто б міг подумати ще півроку тому))) Це та сама Барті, проти якої в Еліни 5:0 по зустрічах
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.06.2019 18:12
    0
    Ну перше місце Барті це просто питання часу
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2019 18:09
    0
    Швиденько спеклася
    Ссылка
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