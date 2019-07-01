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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я не в лучшей физической форме»

Украинка – о победе над Камилой Джорджи

  • 01.07.2019 19:39
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я не в лучшей физической форме»
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская

Даяна Ястремская прокомментировала свою победу над Камилой Джорджи 6:3, 6:3 в первом раунде Уимблдона-2019:

«У меня был вирус во время травяных турнирах. Пока я чувствую себя лучше и стараюсь вновь найти свою игру. Я не знала, что Джорджи была в четвертьфинале на Уимблдоне. Возможно, у нас похожий стиль тенниса, агрессивный, сегодня я играла чуть умнее, была чуть более терпеливой. Старалась придерживаться плана и играть стабильно. Я уже не болею, но я не в лучшей физической форме. Я попытаюсь набрать форму здесь. 

Мои результаты в юниорах на Уимблдоне никак не влияют, я уже забыла, как я играла в юниорах (смеется). Это не добавляет мне никакого давления. Раньше мне казалось, что комфортней всего мне играть на траве, но в WTA я взяла титулы на харде и на грунте… Наверное, все-таки дело в том, насколько хорошо я могу адаптироваться к покрытию. В этом году мне кажется, что матчевая трава на кортах Уимблдона выше, тренировочные корты здесь быстрее, а к ветру я уже привыкла после Истборна. 

Что я думаю по поводу матча с Софией Кенин? Пока ничего, разработаем план и тогда буду готовиться. Со Страсбурга со мной также занимается мой тренер, с которым я работала в детстве, Людмила Евгеньевна Бесчарова, здесь и мой тренер Оливье Женом».

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 01.07.2019 20:05
    +1
    Иногда нужно текст читать, а не оглавление.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 01.07.2019 20:02
    +1
    Не-е,не-е, Даяночка, ты нам нужна здоровенькая
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 01.07.2019 20:05
    +1
    Иногда нужно текст читать, а не оглавление.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 01.07.2019 20:02
    +1
    Не-е,не-е, Даяночка, ты нам нужна здоровенькая
    Ссылка
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