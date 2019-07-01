Уимблдон. Расписание украинок на первое июля

В понедельник, первого июля, на корты Уимблдона выйдут две украинки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№42 WTA). Матч пройдет на корте №8 также первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Отметим, что Леся Цуренко и Катерина Козлова свои матчи проведут во вторник.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.