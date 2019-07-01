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Уимблдон. Расписание украинок на первое июля

В понедельник на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут Свитолина и Ястремская

  • 01.07.2019 10:10
  • 805 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Расписание украинок на первое июля
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В понедельник, первого июля, на корты Уимблдона выйдут две украинки.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, начнет турнир против Дарьи Гавриловой из Австралии (№78 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №18. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) дебютирует в основной сетке Уимблдона поединком против итальянки Камилы Джорджи (№42 WTA). Матч пройдет на корте №8 также первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Отметим, что Леся Цуренко и Катерина Козлова свои матчи проведут во вторник.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    serg
      serg, 01.07.2019 10:32
    0
    букмекеры опять оптимистично подходят к ставкам на матч Элины. На победу Элины -1,3 , на победу Гавриловой - 3,5. На Ястремскую тоже неплохой коэффициент - 1,5, против 2,5 у соперницы. По коэффициентам сегодня статистически должно быть 2 победы, но женский теннис - такая непредсказуемая вещь, и я не уверен даже насчет одной победы
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    serg
      serg, 01.07.2019 10:32
    0
    букмекеры опять оптимистично подходят к ставкам на матч Элины. На победу Элины -1,3 , на победу Гавриловой - 3,5. На Ястремскую тоже неплохой коэффициент - 1,5, против 2,5 у соперницы. По коэффициентам сегодня статистически должно быть 2 победы, но женский теннис - такая непредсказуемая вещь, и я не уверен даже насчет одной победы
    Ссылка
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