ФОТО. Свитолина и Монфис посетили вечеринку игроков перед Уимблдоном

Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила традиционную вечеринку игроков, посвященную началу Уимблдонского турнира.
На данное мероприятие украинка пришла в компании французского теннисиста Гаэля Монфиса, с которым встречается около полугода.
Ранее сообщалось, что звездная пара делала небольшой перерыв, после которого снова сошлась.
Источник — Sport.ua
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Перше коло давно ми зіграли.
Первый круг мы давно отыграли.
The first round we played long ago.
Сercle d'abord nous avons déjà joué.
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