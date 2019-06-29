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ФОТО. Свитолина и Монфис посетили вечеринку игроков перед Уимблдоном

WTA провела традиционное мероприятие накануне большого турнира

  • 29.06.2019 13:25
  • 903 просмотра
  • 6 комментариев
ФОТО. Свитолина и Монфис посетили вечеринку игроков перед Уимблдоном
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина посетила традиционную вечеринку игроков, посвященную началу Уимблдонского турнира.
 
На данное мероприятие украинка пришла в компании французского теннисиста Гаэля Монфиса, с которым встречается около полугода.
 
Ранее сообщалось, что звездная пара делала небольшой перерыв, после которого снова сошлась.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 29.06.2019 13:42
    0
    а ти який? бліднолиций?
    Ссылка
    Ruud
    Ruud, 29.06.2019 13:40
    -1
    пизд*ец он черный
    Ссылка
    Виктор Гужва
      Виктор Гужва, 29.06.2019 13:37
    -2
    Еліно!
    Перше коло давно ми зіграли.
    Первый круг мы давно отыграли.
    The first round we played long ago.
    Сercle d'abord nous avons déjà joué.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 29.06.2019 13:35
    +1
    читаєшь ваші коменти і таке враження, наче вона тільки ходить, а всі інші тренуються
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 29.06.2019 13:34
    -1
    Знову зв'язалась з гетто...
    Ссылка
    Ігор Сайко
      Ігор Сайко, 29.06.2019 13:29
    0
    О це життя, а ми хочемо щоб вона вигравала турніри!
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 29.06.2019 13:35
    +1
    читаєшь ваші коменти і таке враження, наче вона тільки ходить, а всі інші тренуються
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 29.06.2019 13:42
    0
    а ти який? бліднолиций?
    Ссылка
    Ігор Сайко
      Ігор Сайко, 29.06.2019 13:29
    0
    О це життя, а ми хочемо щоб вона вигравала турніри!
    Ссылка
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