Свитолина и Монфис все-еще вместе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис все-еще вместе.

Элина и Гаэль опровергли информацию о том, что ихние отношения прекратились. Парочка выпустила видео на своем аккаунте в Instagram, который они ранее, якобы, удалили.

Напомним, что Свитолина и Монфис объявили о своих отношениях в начале 2019 года.