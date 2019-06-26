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Свитолина и Монфис все-еще вместе

Теннисная пара в яркой манере опровергла слухи о своем расставании

  • 26.06.2019 01:12
  • 677 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Монфис все-еще вместе
© bnr.bg. Свитолина и Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис все-еще вместе.

Элина и Гаэль опровергли информацию о том, что ихние отношения прекратились. Парочка выпустила видео на своем аккаунте в Instagram, который они ранее, якобы, удалили. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love... That’s us 🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Напомним, что Свитолина и Монфис объявили о своих отношениях в начале 2019 года.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 26.06.2019 01:19
    +1
    Это было скрывать невозможно после последнего поражения Элины
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 26.06.2019 01:19
    +1
    Это было скрывать невозможно после последнего поражения Элины
    Ссылка
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