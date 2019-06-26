Свитолина и Монфис все-еще вместе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис все-еще вместе.
Элина и Гаэль опровергли информацию о том, что ихние отношения прекратились. Парочка выпустила видео на своем аккаунте в Instagram, который они ранее, якобы, удалили.
Напомним, что Свитолина и Монфис объявили о своих отношениях в начале 2019 года.
Источник — Sport.ua
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