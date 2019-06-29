Долгополову потребуется еще одна операция

30-летний украинский теннисист Александр Долгополов рассказал, что готовится к еще одной операции и до следующего года он свои выступления не возобновит.

«Были ли мысли о завершении карьеры? Когда не играешь полтора года, всякие мысли есть. Но пока планирую восстановиться. Дальше покажет время», - написал украинец в одной из соцсетей.

В последний раз Александр Долгополов выступал в Туре в мае прошлого года на Мастерсе в Риме.