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Долгополову потребуется еще одна операция

Украинский теннисист в этом сезоне наверняка не сыграет

  • 29.06.2019 10:29
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Долгополову потребуется еще одна операция
© ATP. Александр Долгополов
30-летний украинский теннисист Александр Долгополов рассказал, что готовится к еще одной операции и до следующего года он свои выступления не возобновит.
 
«Были ли мысли о завершении карьеры? Когда не играешь полтора года, всякие мысли есть. Но пока планирую восстановиться. Дальше покажет время», - написал украинец в одной из соцсетей.
 
Ранее Долгополов рассказал болельщикам о возвращении к тренировкам и своей игровой форме. В конце мая теннисист признался, что у него и его команды есть три возможных варианта, как будут развиваться события.
 
В последний раз Александр Долгополов выступал в Туре в мае прошлого года на Мастерсе в Риме.
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Источник — Большой теннис Украины

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