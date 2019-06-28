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Истборн. Ястремская и Соболенко проиграли в четвертьфинале

Украинско-белорусский дуэт покидает соревнования WTA в Великобритании

  • 28.06.2019 16:14
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Истборн. Ястремская и Соболенко проиграли в четвертьфинале
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Теннисистки провели на корте меньше часа. Ястремской и Соболенко не удалось заработать ни одного брейкпоинта, а соперницы реализовали 5 шансов на брейк из 6.
 
Четвертьфинал
Даяна Ястремская/Арина Соболенко (Украина/Беларусь) – Михаэла Бузэрнеску/Анна-Лена Фридсам (Румыния/Германия) – 2:6, 1:6
 
 
Далее Даяна Ястремская выступит на Уимблдоне, где сыграет и в одиночном, и в парном разряде.
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Источник — Большой теннис Украины

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