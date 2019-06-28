Истборн. Ястремская и Соболенко проиграли в четвертьфинале

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Иван ОРДЕЦ: «Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского» 16:29 — u6464u Ваня,просто ты валенок,дальше говорить не о чем.

Уимблдон. Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова узнали соперниц 16:25 — Minolt Повезет, если хоть одна выйдет во второй круг.

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Динамо уступило Полесью в спарринге 16:18 — Ptiza Оказывается Динамо Киев ещё только на донышке 16:17 — Иван Петров Хацкевич пришел, чтобы забить гвозди к крышку гроба Динамо! 16:16 — УАФ - М а ф і я Этот один матч, продолжение предыдущих двух провальных сезонов. Так что я сужу не по одному матчу...

Бельтран встретится с Комми, а победитель выходит на Ломаченко 16:16 — vizuals Зачет