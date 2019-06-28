Истборн. Ястремская и Соболенко проиграли в четвертьфинале

Теннисистки провели на корте меньше часа. Ястремской и Соболенко не удалось заработать ни одного брейкпоинта, а соперницы реализовали 5 шансов на брейк из 6.
Четвертьфинал
Даяна Ястремская/Арина Соболенко (Украина/Беларусь) – Михаэла Бузэрнеску/Анна-Лена Фридсам (Румыния/Германия) – 2:6, 1:6
Ранее Ястремская проиграла Конте в первом круге одиночного разряда.
Далее Даяна Ястремская выступит на Уимблдоне, где сыграет и в одиночном, и в парном разряде.
Источник — Большой теннис Украины
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