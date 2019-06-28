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Ястремская / Соболенко – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Истборне

  • 28.06.2019 10:30
  • 72 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская / Соболенко – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит борьбу в парном разряде травяного турнира категории Премьер в Истборне.
 
19-летняя украинка в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в матче 1/4 финала сыграет против румынско-немецкого тандема Михаэла Бузарнеску / Анна-Лена Фридзам. Встреча состоится вторым запуском после матча Халеп / Олару – Флипкенс / Маттек-Сандс.
 
Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 28.06.2019 10:31
    0
    Цікаво, хтось ці нікчеині парні змагання дивиться
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 28.06.2019 10:31
    0
    Цікаво, хтось ці нікчеині парні змагання дивиться
    Ссылка
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