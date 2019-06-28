Ястремская / Соболенко – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит борьбу в парном разряде травяного турнира категории Премьер в Истборне.

19-летняя украинка в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в матче 1/4 финала сыграет против румынско-немецкого тандема Михаэла Бузарнеску / Анна-Лена Фридзам. Встреча состоится вторым запуском после матча Халеп / Олару – Флипкенс / Маттек-Сандс.

Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.