Ястремская / Соболенко – Бузарнеску / Фридзам. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит борьбу в парном разряде травяного турнира категории Премьер в Истборне.
19-летняя украинка в дуэте с Ариной Соболенко из Беларуси в матче 1/4 финала сыграет против румынско-немецкого тандема Михаэла Бузарнеску / Анна-Лена Фридзам. Встреча состоится вторым запуском после матча Халеп / Олару – Флипкенс / Маттек-Сандс.
Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Ранее Ястремская проиграла Конте в первом круг одиночного разряда.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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