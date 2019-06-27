Истборн. Ястремская и Соболенко обыграли вторых ракеток турнира

23:56 — MetalKH

Боже, когда вы в оккупации сопьетесь уже все?

23:55 — jekаfunny

абсолютная и найчистейшая правда

23:54 — Axmetov

А по трансферу,я очень доволен.Это явное усиление для ДК и для Караваева это шаг вперёд,при всём ...

23:54 — jekаfunny

чучело, ты себя в зеркало видело, или то что ты своими грязными треморными ручками настукиваешь, ...

23:46 — MetalKH

Так ты же, чмошник, сам всех дерьмом поливаешь вечно. Тебя видимо давно не пиз..ли

23:43 — Axmetov

это сарказм конечно же