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Истборн. Ястремская и Соболенко обыграли вторых ракеток турнира

Украинско-белорусский дуэт вышел в четвертьфинал на соревнованиях в Великобритании

  • 27.06.2019 22:29
  • 1012 просмотров
  • 1 комментарий
Истборн. Ястремская и Соболенко обыграли вторых ракеток турнира
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Только в четверг свой стартовый поединок в парной сетке сумели провести Даяна Ястремская и Арина Соболенко. Девушки оформили победу над вторыми сеяными за 1 час и 15 минут. 
 
Первый круг
Даяна Ястремская/Арина Соболенко (Украина/Беларусь) – Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 2) – 6:4, 2:6, 10:1
 
Ястремская и Соболенко реализовали 2 брейкпоинта из 10, а их соперницы - 3 из 5. На решающем тай-брейке Даяна и Арина оформили четыре мини-брейка и защитили все розыгрыши на своей подаче.
 
В 1/4 финала украинка и белоруска сыграют с парой Михаэла Бузэрнеску/Анна-Лена Фридсам, которые в первом матче обыграли Надежду Киченок и Эбигейл Спирс.
 
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 27.06.2019 23:13
    +1
    Взагалі-то їм не дуже можна грати в парі, бо в обох однакові проблеми. Як трохи не пішла гра - гаплик. Але якщо вже йде, то хай щастить
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.06.2019 23:13
    +1
    Взагалі-то їм не дуже можна грати в парі, бо в обох однакові проблеми. Як трохи не пішла гра - гаплик. Але якщо вже йде, то хай щастить
    Ссылка
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