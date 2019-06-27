Истборн. Ястремская и Соболенко обыграли вторых ракеток турнира

Только в четверг свой стартовый поединок в парной сетке сумели провести Даяна Ястремская и Арина Соболенко. Девушки оформили победу над вторыми сеяными за 1 час и 15 минут.
Первый круг
Даяна Ястремская/Арина Соболенко (Украина/Беларусь) – Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай, 2) – 6:4, 2:6, 10:1
Ястремская и Соболенко реализовали 2 брейкпоинта из 10, а их соперницы - 3 из 5. На решающем тай-брейке Даяна и Арина оформили четыре мини-брейка и защитили все розыгрыши на своей подаче.
В 1/4 финала украинка и белоруска сыграют с парой Михаэла Бузэрнеску/Анна-Лена Фридсам, которые в первом матче обыграли Надежду Киченок и Эбигейл Спирс.
Ранее Ястремская проиграла Конте в первом круге одиночного разряда.
Источник — Большой теннис Украины
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