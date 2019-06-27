ФИЛИМА: «Ястремской нужно время, чтобы показать результат на траве»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в преддверии Уимблдона рассказал об особенностях самого старого турнира Большого шлема, об успехах украинцев на траве, а также оценил лучших теннисистов современности.

- Расскажите о специфике игры на траве и почему украинцы не очень хорошо выступают на этом покрытии.

- Я бы не сказал, что плохо выступают. Даже если вспомнить историческую победу Сергея Стаховского над Роджером Федерером (второй круг Уимблдона-2013 - прим.). При всем уважении к Стаховскому, если бы это был хард или грунт, на тот момент Сереже было бы гораздо труднее обыграть Федерера. А как раз на траве, которая хоть и является любимым покрытием Роджера, украинец имел шансы за счет классной игры у сетки.

Теннисист успешно выступает на траве, если имеет мощную подачу, хорошую игру у сетки, резанные и агрессивные плоские удары. Хотя за последнее время даже на Уимблдоне покрытие искусственно замедлили, еще лет 10 назад оно было совсем другим. Но все равно оно быстрое и специфическое, на нем очень непросто двигаться. Даже имея хороший протектор для травы на кроссовках, все равно это большая нагрузка для ног и те игроки, которые имеют классный баланс на подходе к мячу, имеют определенное преимущество над соперником.

- Травяной сезон начинается после грунтового, насколько сложно переходить с одного покрытия на другое?

- Это трудно. Для всех игроков период адаптации отличается. В большей степени это зависит от того, когда теннисист закончил грунтовый сезон: имеет ли он 3-4 дня подготовки или, например, десять. Каждый выстраивает свой график, есть игроки, которые пытаются максимально миновать травяной сезон. Тот же Рафаэль Надаль никогда не играет травяные турниры, которые идут перед Уимблдоном. Единственным его турниром на данном покрытии является травяной Grand Slam.

Если игроки, которые наоборот пытаются сыграть все турниры. К примеру, Дастин Браун, который классно играет на траве. Это его основное покрытие, но, к сожалению, травяной сезон очень короткий – 3-4 недели и все.

Джокович сможет догнать Федерера по количеству титулов Большого шлема

- Вы уже вспоминали Федерера... Почему спустя несколько лет он решил вернуться на грунт?

- Судя по его интервью, швейцарец делал основной акцент на своем здоровье. В этом году он чувствует себя великолепно и не видит опасности выступлений во время грунтового сезона с последующим переходом на траву. И действительно полуфинал Ролан Гарроса, не на своем покрытии, – очередной выдающийся результат этого теннисиста.

Что касается Большой тройки, то в своем личном рейтинге на первое место я бы, безусловно, поставил Федерера. Надаль и Джокович пока что оба занимают вторую строчку. Каждый из них по-своему уникален. Надаль 12 раз выиграл Ролан Гаррос, просто не представляю как это возможно. Джокович более универсален в своих результатах и, я думаю, что есть очень большая вероятность того, что Новак сможет догнать Роджера по количеству титулов Большого шлема.

- Как Вы относитесь к тому, что организаторы Уимблдона поменяли местами Федерера и Надаля в списке сеяных?

- Если я и не ошибаюсь, то уже лет десять существует правило, что попадание на Уимблдон идет только по рейтингу ATP, а при посеве они учитывают результаты выступлений на травяных турнирах. Конечно же, споры есть: кто-то считает, что это правильно, кто-то – наоборот. Об этих правилах известно давно и я не думаю, что это как-то глобально повлияет на результат. Если ты хочешь выигрывать Grand Slam, то нужно обыгрывать всех.

Стиль игры Стаховского предполагал, что он сможет пройти квалификацию на Уимблдон

- Вернемся к нашим теннисистам. В этом сезоне никто не сумел преодолеть квалификацию, хотя мужчины неплохо начинали в полуфиналах. Особенно не повезло Илье Марченко, который после выигранного сета вел 5:1 во второй партии.

- К сожалению... При том, что соперник Ильи, скорее всего, будет вторым номером сборной команды Венгрии, с которой нам в сентябре играть матч Кубка Дэвиса. Наверное, это связано с большой паузой в выступлениях на турнирах. Хотя сложно оценивать причины поражения, не видя матч вживую и не зная всех нюансов. Есть много моментов, которые могут повлиять на результат: микротравма, плохое самочувствие. Много чего может быть того, о чем игрок на пресс-конференции потом и не скажет.

Мы видим только результат. К сожалению, и Илья, и Сергей, выиграли первый сет, но не сумели одержать победы. Тем более, стиль игры Стаховского предполагал, что он сможет пройти квалификацию.

- Что касается девушек, то немного удивило, что Калинина перед Уимблдоном играла грунтовые турниры ITF.

- О составлении графика турниров Ангелины мне сказать сложно. Здесь нужно знать, какие цели она рассматривала, был ли травяной сезон у нее основным. Хотя я знаю ее игру, она как раз агрессивный игрок, атакующий, и это покрытие ей подходит.

- В полуфинале отбора она проиграла чешке Боузковой. В чем секрет успеха чешских теннисисток?

- Не могу сказать, что они уж слишком выделяются, но существуют разные школы тенниса. Условно, это испанская и чешская, я бы даже сказал чехословацкая. У второй – игроки чаще всего играют простыми движениями, более короткими замахами и это действительно помогает при игре на травяном покрытии, так как там отскок низкий и быстрый, и у тебя меньше времени для подготовки, чем на другом покрытии.

Сказать, что кто-то из чешок очень классно играет слета я не могу. Но они более универсальные, хорошо умеют играть у сетки. Особенно в женском теннисе это редкость. Очень немногие теннисистки могут выйти к сетке, не просто доигрывая свою атаку, а сделать это спланировано. Думаю, что это и есть причины их хороших выступлений на траве.

Ястремской нужно определенное количество часов, чтобы понять, как играть на траве

- Многие ожидали от Ястремской невероятных результатов по время травяного сезона. Почему этого пока не случилось?

- Даяне нужно время, нужно провести несколько сезонов на траве, чтобы почувствовать как нужно играть на этом покрытии. В Украине, слава Богу, есть один травяной корт в Харькове у Сапронова (Юрий Сапронов, бывший вице-президент ФТУ - прим.), который дает возможность нашим теннисистам, в том числе и юниорам, готовиться к сезону. Повторюсь, Ястремской нужно пройти несколько сезонов или определенное количество часов, чтобы его понять.

- Как проходит подготовка у наших юношей к юниорскому Уимблдону?

- На Уимблдоне Украину будут представлять Илья Белобородько и Эрик Ваншельбойм. Я знаю точно, что Илья, у которого и так подготовительная база – Харьков, имел возможность подготовиться к Уимблдону на траве. Перед Шлемом у него будет юниорский турнир, в Харькове он готовился с Денисом Молчановым.

Замечу, что в этом году для Ильи был первый в жизни выход на натуральную траву. Поэтому ожидать чего-то, наверное, рано. Хотя у него классная подача и так называемые тяжелые удары. И если он приспособится, не будет суетиться и найдет свой ритм игры, я думаю, что Белобородько может показать очень хороший результат на юниорском Уимблдоне.

- Вы вспоминали о предстоящем матче Кубка Дэвиса против Венгрии. Уже известны какие-то подробности по организации?

- Пока что место точно не утвердили, но я практически уверен, что будем играть в Будапеште на грунтовых кортах. Официально станет известно где-то в конце июля. Я могу и ошибаться, но игроки сборной Венгрии предпочитают грунт, а мы нет, поэтому для них логичнее выбрать именно это покрытие. И как показывает история их домашних матчей, чаще всего это был Будапешт.

Владимир КЛЕПАЧ