Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Илья МАРЧЕНКО: «Вновь загнал себя в яму, не знаю, как буду выбираться»

Украинский теннисист не сумел выйти в основную сетку Уимблдона

  • 27.06.2019 12:00
  • 719 просмотров
  • 0 комментариев
Илья МАРЧЕНКО: «Вновь загнал себя в яму, не знаю, как буду выбираться»
© БТУ. Илья Марченко
Украинец Илья Марченко уступил Аттиле Балашу во втором матче квалификации Уимблдона. Спортсмен прокомментировал свое поражение. Отметим, что по ходу игры Марченко имел два матчбола, но в итоге проиграл.
 
«Я до сих пор не понимаю, что произошло. Вроде бы контролировал весь поединок. Но позволил ему вернуться, не подав первый раз на матч при 5:2... Как так вышло, что с двумя матчболами при 5:4 40-15, я в итоге уступил – просто не знаю.
 
Затем он уже заиграл в тот теннис, в который я не хотел ему давать играть.
 
Опять загнал себя в такую яму, из которой не знаю, как буду выбираться.
 
Единственный плюс – я играл намного лучше, чем последние полгода, и сегодня меня совсем не беспокоило плечо», - сказал Марченко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности