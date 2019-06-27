Илья МАРЧЕНКО: «Вновь загнал себя в яму, не знаю, как буду выбираться»

«Я до сих пор не понимаю, что произошло. Вроде бы контролировал весь поединок. Но позволил ему вернуться, не подав первый раз на матч при 5:2... Как так вышло, что с двумя матчболами при 5:4 40-15, я в итоге уступил – просто не знаю.

Затем он уже заиграл в тот теннис, в который я не хотел ему давать играть.

Опять загнал себя в такую яму, из которой не знаю, как буду выбираться.

Единственный плюс – я играл намного лучше, чем последние полгода, и сегодня меня совсем не беспокоило плечо», - сказал Марченко.