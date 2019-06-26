Уимблдон. Три украинские теннисистки попали в число сеяных

Организаторы Уимблдона опубликовали списки сеяных игроков в одиночном и парном разряде.
В женской сетке сразу три украинки попали в посев. В одиночной сетке это Элина Свитолина (8) и Леся Цуренко (32), в парной – Людмила Киченок (16), которая заявлена в дуэте с американкой Ракель Атаво.
Женский одиночный разряд
Женский парный разряд
Источник — Wimbledon
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