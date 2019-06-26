Уимблдон. Три украинские теннисистки попали в число сеяных

Спорт уа, да хватит уже такие новости постить. Отношения на ее игру, влияют негативно, как она пр...

Победы в упл не стоит ждать,а вот выйти в группу ЛЧ вполне по силам, всё зависит от жребия

14:29 — _ENJOY

и да, Гена ты такой убогий, что используешь мои "смысловые единицы текста"!?... точно металкоголь...

14:24 — _ENJOY

гена, ты больной человек

14:23 — space1961

да-да толя0808,про твои смайлы промолчим,сколько ты их со своих семи ников наштамповал в своих де...

14:10 — ShakhtarUberAlles

то есть то, что он соучредитель, а так же бывший акционер и председатель, юрист клуба тебе мало?