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Свитолина сохранит восьмую позицию в рейтинге WTA

Как минимум до завершения Уимблдона украинка не опустится в мировой классификации

  • 25.06.2019 21:06
  • 812 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина сохранит восьмую позицию в рейтинге WTA
© WTA. Алена Остапенко
Девятая ракетка мира Слоан Стивенс из США проиграла матч второго круга травяного Премьера в Истборне.
 
В 1/16 финала американка в трех сетах уступила Алене Остапенко из Латвии (№35 WTA).
 
Истборн. Второй круг 
Слоан Стивенс (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:1, 0:6, 3:6
 
Отметим, что Стивенс была единственной теннисисткой, которая имела теоретические шансы уже после этой недели обойти Элину Свитолину в мировом рейтинге (американке нужен был выход в финал). После ее вылета первая ракетка Украины сохранит свою позицию как минимум до конца Уимблдона, где Элине еще и нечего защищать.
 
Ранее Свитолина во втором круге проиграла Ализе Корне.
 
Отметим, что для Остапенко это было девятая в карьере победа над теннисисткой из топ-10. Предыдущий раз она обыгрывала как раз Свитолину (Майами-2018).
 
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    pass19
      pass19, 25.06.2019 21:46
    0
    Comrade Me, 25.06.2019 21:38
    Элина шаровица.
    Полгода во всех турнирах вылетает в 1-2 круге, а все равно держится в десятке
    Вы просто дремучий чайник))
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 25.06.2019 21:38
    -1
    Элина шаровица.
    Полгода во всех турнирах вылетает в 1-2 круге, а все равно держится в десятке
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.06.2019 21:31
    -2
    ненадовго...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 21:13
    +1
    В принципі, якщо на Уімбле Елі немає чого захищати, і там вона зможе лише непогано набрати. Але після сьогодняшнього перформансу з дитячим тенісом, у це важко віриться
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 21:13
    +1
    В принципі, якщо на Уімбле Елі немає чого захищати, і там вона зможе лише непогано набрати. Але після сьогодняшнього перформансу з дитячим тенісом, у це важко віриться
    Ссылка
    pass19
      pass19, 25.06.2019 21:46
    0
    Comrade Me, 25.06.2019 21:38
    Элина шаровица.
    Полгода во всех турнирах вылетает в 1-2 круге, а все равно держится в десятке
    Вы просто дремучий чайник))
    Ссылка
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