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Ализе КОРНЕ: «Со Свитолиной был нервный матч»

Украинка уступила в матче второго круга

  • 25.06.2019 18:20
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Ализе КОРНЕ: «Со Свитолиной был нервный матч»
© wtatennis.com

На травяном турнире в Истборне украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах уступила Ализе Корне.

При этом матч начался вчера, однако из-за дождя был доиграл сегодня. На старте Свитолина выглядела лучше, но затем француженка взяла свое.

«Я плохо спала ночью, было тяжело заснуть. Сегодня игра со Свитолиной получилась напряженной и нервной. Отдала все силы и все же сумела победить», - отметила Корне.

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Источник — WTA

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