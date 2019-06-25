Ализе КОРНЕ: «Со Свитолиной был нервный матч»

На травяном турнире в Истборне украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах уступила Ализе Корне.

При этом матч начался вчера, однако из-за дождя был доиграл сегодня. На старте Свитолина выглядела лучше, но затем француженка взяла свое.

«Я плохо спала ночью, было тяжело заснуть. Сегодня игра со Свитолиной получилась напряженной и нервной. Отдала все силы и все же сумела победить», - отметила Корне.