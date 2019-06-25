Сергей СТАХОВСКИЙ: «К Уимблдону я подошел в хорошей форме»

«Чувствовалось, что соперник проводит первый матч на траве. Его невкатанность пошла мне в плюс. Он не успел толком войти в игру, как я сделал быстрый брейк. Стремительное начало сыграло свою роль – я ушел в отрыв, а Кинг только догонял. Ему было нелегко.

Ровный матч без особых левых ошибок. Я бы сказал так: приличный травяной поединок – хорошо отподавал, сыграл там, где надо было поднажать. То, что уходило от меня – уходило безболезненно.

Не скажу, что я прям уж хорошо стартую на «Шлемах». Мне кажется мы все в одинаковом положении на старте. Возможно, лишь за счет опыта у меня есть незначительное преимущество в этой части. Что до нынешнего турнира, то я к Wimbledon подошел в хорошей форме и наконец начал играть. Хорошо выступил в Галле, показав неплохой общий уровень тенниса. Единственное – в субботу я приболел немножко, но еще есть время подлечиться, и к матчу второго круга, надеюсь, все будет нормально», - сказал Стаховский.

Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP).