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Сергей СТАХОВСКИЙ: «К Уимблдону я подошел в хорошей форме»

Украинский теннисист выиграл первый матч квалификации

  • 25.06.2019 10:30
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «К Уимблдону я подошел в хорошей форме»
© БТУ. Сергей Стаховский
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал победу над Дарианом Кингом в первом матче квалификации Уимблдона-2019.
 
«Чувствовалось, что соперник проводит первый матч на траве. Его невкатанность пошла мне в плюс. Он не успел толком войти в игру, как я сделал быстрый брейк. Стремительное начало сыграло свою роль – я ушел в отрыв, а Кинг только догонял. Ему было нелегко.
 
Ровный матч без особых левых ошибок. Я бы сказал так: приличный травяной поединок – хорошо отподавал, сыграл там, где надо было поднажать. То, что уходило от меня – уходило безболезненно.
 
Не скажу, что я прям уж хорошо стартую на «Шлемах». Мне кажется мы все в одинаковом положении на старте. Возможно, лишь за счет опыта у меня есть незначительное преимущество в этой части. Что до нынешнего турнира, то я к Wimbledon подошел в хорошей форме и наконец начал играть. Хорошо выступил в Галле, показав неплохой общий уровень тенниса. Единственное – в субботу я приболел немножко, но еще есть время подлечиться, и к матчу второго круга, надеюсь, все будет нормально», - сказал Стаховский.
 
Во втором круге Стаховский, посеянный под 17-м номером, сыграет против Эндрю Харриса (№220 ATP).
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 10:52
    0
    Головне, щоб він не загубив цю свою хорошу хворму у 1 ж колі основи
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2019 10:52
    0
    Головне, щоб він не загубив цю свою хорошу хворму у 1 ж колі основи
    Ссылка
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