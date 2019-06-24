Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская теряют позиции

Травяной турнир серии Премьер в Бирмингеме принес теннисному миру новую первую ракетку. Ею стала австралийка Эшли Барти , которая всего за 84 дня сумела добраться з десятого места на первое, превзойдя не так давно установленный рекорд Наоми Осака (140 дней).

Кроме изменения лидера мировой классификации, в топ 10 произошли еще два изменения: Элина Свитолина и Петра Квитова потеряли по одной позиции, а Симона Халеп и Анжелик Кербер – добавили.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то лучший прогресс у Ангелины Калининой (+13), также на одну строчку поднялась Катарина Завацкая. Вторая и третья ракетки Украины Леся Цуренко и Даяна Ястремская, как и Свитолина, опустились на одно место.

Также отметим, что Цуренко и Ястремская будут несеяными на Уимблдоне, хотя Леся первая в альтернативном списке и может заменить кого-то в случае снятия.



Украинки в топ-250 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке без изменений, Барти еще более увеличина отрыв от второго места и практически гарантировала себе участие в Итоговом турнире.



Чемпионская гонка