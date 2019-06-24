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Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская теряют позиции

Эшли Барти стала первой ракеткой мира

  • 24.06.2019 09:30
  • 1440 просмотров
  • 3 комментария
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская теряют позиции
© WTA Strasbourg. Элина Свитолина
Травяной турнир серии Премьер в Бирмингеме принес теннисному миру новую первую ракетку. Ею стала австралийка Эшли Барти, которая всего за 84 дня сумела добраться з десятого места на первое, превзойдя не так давно установленный рекорд Наоми Осака (140 дней). 
 
Кроме изменения лидера мировой классификации, в топ 10 произошли еще два изменения: Элина Свитолина и Петра Квитова потеряли по одной позиции, а Симона Халеп и Анжелик Кербер – добавили.
 

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается остальных украинок, то лучший прогресс у Ангелины Калининой (+13), также на одну строчку поднялась Катарина Завацкая. Вторая и третья ракетки Украины Леся Цуренко и Даяна Ястремская, как и Свитолина, опустились на одно место.

Также отметим, что Цуренко и Ястремская будут несеяными на Уимблдоне, хотя Леся первая в альтернативном списке и может заменить кого-то в случае снятия.
 

Украинки в топ-250 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке без изменений, Барти еще более увеличина отрыв от второго места и практически гарантировала себе участие в Итоговом турнире.
 

Чемпионская гонка

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2019 10:27
    0
    Якщо дивитись кому і що треба захищати, то перша сходнка Барті може тривати як мінімум до наступної весни
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2019 10:26
    0
    В чемпіонській гонці думаю перша п'ятірка точно зіграє на підсумковому, далі можливі нюанси. Шанси Еліни майже дорівнюють нулю
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.06.2019 10:25
    0
    Еліна, зима вже близько. Пора просинатися
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2019 10:27
    0
    Якщо дивитись кому і що треба захищати, то перша сходнка Барті може тривати як мінімум до наступної весни
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2019 10:26
    0
    В чемпіонській гонці думаю перша п'ятірка точно зіграє на підсумковому, далі можливі нюанси. Шанси Еліни майже дорівнюють нулю
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 24.06.2019 10:25
    0
    Еліна, зима вже близько. Пора просинатися
    Ссылка
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