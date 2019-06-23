Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Последние комментарии

Виталий Миколенко: уйти нельзя, остаться 15:09 — Вячеслав Самойлов Просто Шахтер (как незадолго до того и Динамо) эти годы как и прежде - ОПТИМИЗИРОВАЛ платежную ве...

Караваев в ближайшее время перейдет в Динамо 15:09 — alefteev77 95% - Витя Вацко еще тот партизан. 15:04 — digital_summer Вацко тут есть? Та ладно? 14:59 — Александр Сидорчук Караваєв Кендзйорі не конкурент,можливо готується продаж поляка?

Европейские игры. Женская сборная Украины 3х3 не вышла в 1/4 финала 15:09 — vizuals Там нормально грали лише Космач і Рульова, Інші тупо заважали. Космач взагалі супер - швидкість я... 15:03 — Oleksandr Melnychuk Як вигравати 16:8 і програти 17:20????????? Як???????

Днепр-1 просматривает 6 игроков 15:03 — sanchos78 Нагиева с Арамисом брать срочно.

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Подожду, пока меня вызовут в сборную Украины» 15:02 — sanchos78 Бля, мне вот это нравится , ещё и торгуется. Играешь за Украину-играй, нет- иди на..

Денис АДЛЕЙБА: «Ярмоленко сделал выводы из ошибок Милевского» 15:02 — jimmi Да забудьте вы о Милевском! Есть феномен Зинченко, пацан сбежал из клуба аж в РФ, что бы Шахта не...