Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет стартовый поединок основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, начнет основные соревнования матчем с Йоханной Контой из Великобритании (№18 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Корне – Уотсон. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится с Марией Саккари (№33 WTA) или Джессикой Пегулой (№74 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
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