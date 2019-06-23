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Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в Истборне

  • 23.06.2019 13:34
  • 1409 просмотров
  • 6 комментариев
Даяна Ястремская – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В воскресенье, 23 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет стартовый поединок основной сетки одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Истборне.
 
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, начнет основные соревнования матчем с Йоханной Контой из Великобритании (№18 WTA). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Корне – Уотсон. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится с Марией Саккари (№33 WTA) или Джессикой Пегулой (№74 WTA). 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 14:49
    0
    vizuals, 23.06.2019 14:30
    До речі як це не може бути каф 1,2 проти 4,0)))
    Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
    Перед матчем 19 ракетки і 35 таких коефіціентів не буває. То хіба коли зустрічається умовна Халеп проти якоїсь ноунейм з 3-5 сотні. Під час матчу звичайно що і 1.001 до 99 буває
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:30
    0
    dudigo78, 23.06.2019 14:22
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    До речі як це не може бути каф 1,2 проти 4,0)))
    Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:27
    0
    dudigo78, 23.06.2019 14:22
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    Але ми ж про коефіціенти говоримо. Якщо на коефіціенті можна нормально заробити, то явним фаворітом це не вважається мабуть. А на 1,5 заробити можна - ставишь 100 грн, отримуєшь 150.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 14:22
    0
    vizuals, 23.06.2019 14:10
    1,5 - це не явна, як на мене. Якщо 1,2 против 4,0 - тоді так. А взагалі дивитися на коуффіціенти немає ніякого сенсу.
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:10
    +2
    dudigo78, 23.06.2019 13:41
    Букмекери вважають фавориткою Конту, навіть явною. Ну враховуючи останні виступи обох, то я погоджуюсь з ними. Хоча на початку року фаворитом була б Даяна, але Конта реально набрала ходи до домашнього Вімблдону. Цілком ймовірно вона зможе повторити досягнення дворічної давнини на цьому турнірі
    1,5 - це не явна, як на мене. Якщо 1,2 против 4,0 - тоді так. А взагалі дивитися на коуффіціенти немає ніякого сенсу.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 13:41
    0
    Букмекери вважають фавориткою Конту, навіть явною. Ну враховуючи останні виступи обох, то я погоджуюсь з ними. Хоча на початку року фаворитом була б Даяна, але Конта реально набрала ходи до домашнього Вімблдону. Цілком ймовірно вона зможе повторити досягнення дворічної давнини на цьому турнірі
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:10
    +2
    dudigo78, 23.06.2019 13:41
    Букмекери вважають фавориткою Конту, навіть явною. Ну враховуючи останні виступи обох, то я погоджуюсь з ними. Хоча на початку року фаворитом була б Даяна, але Конта реально набрала ходи до домашнього Вімблдону. Цілком ймовірно вона зможе повторити досягнення дворічної давнини на цьому турнірі
    1,5 - це не явна, як на мене. Якщо 1,2 против 4,0 - тоді так. А взагалі дивитися на коуффіціенти немає ніякого сенсу.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 14:49
    0
    vizuals, 23.06.2019 14:30
    До речі як це не може бути каф 1,2 проти 4,0)))
    Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
    Перед матчем 19 ракетки і 35 таких коефіціентів не буває. То хіба коли зустрічається умовна Халеп проти якоїсь ноунейм з 3-5 сотні. Під час матчу звичайно що і 1.001 до 99 буває
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:30
    0
    dudigo78, 23.06.2019 14:22
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    До речі як це не може бути каф 1,2 проти 4,0)))
    Буває і 1,01 проти 15-ти. Рейтинг на кафи то як впливає?? ніяк
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.06.2019 14:27
    0
    dudigo78, 23.06.2019 14:22
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    Але ми ж про коефіціенти говоримо. Якщо на коефіціенті можна нормально заробити, то явним фаворітом це не вважається мабуть. А на 1,5 заробити можна - ставишь 100 грн, отримуєшь 150.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 14:22
    0
    vizuals, 23.06.2019 14:10
    1,5 - це не явна, як на мене. Якщо 1,2 против 4,0 - тоді так. А взагалі дивитися на коуффіціенти немає ніякого сенсу.
    Ну для тенісисток які в рейтингу одна близько одної коеф. 1,2 до 4,0 просто не може бути
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.06.2019 13:41
    0
    Букмекери вважають фавориткою Конту, навіть явною. Ну враховуючи останні виступи обох, то я погоджуюсь з ними. Хоча на початку року фаворитом була б Даяна, але Конта реально набрала ходи до домашнього Вімблдону. Цілком ймовірно вона зможе повторити досягнення дворічної давнини на цьому турнірі
    Ссылка
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