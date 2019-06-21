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Мальорка. Стали известны все участницы полуфиналов

В пятницу прошли матчи 1/4 финала

  • 21.06.2019 21:15
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Мальорка. Стали известны все участницы полуфиналов
© WTA. Белинда Бенчич
В пятницу, 21 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире категории International на Мальорке.
 
Отметим, что в четверке лучших теннисисток турнира оказались первые три номера посева (Кербер, Севастова и Бенчич). Еще одно место досталось восьмой сеяной (Кенин).
 
Мальорка. Четвертьфинал
София Кенин (США) – Элиза Мертенс (Бельгия) –  1:6, 6:1, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 6:1
Анжелик Кербер (Германия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 7:6(5)
 
Пары полуфиналов
Кербер – Бенчич 
Кенин – Севастова 
 
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Источник — Sport.ua

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