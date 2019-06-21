Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Бирмингем. Стали известны все полуфиналистки

В пятницу прошли матчи 1/4 финала

  • 21.06.2019 20:58
  • 958 просмотров
  • 0 комментариев
Бирмингем. Стали известны все полуфиналистки
© lta.org.uk
В пятницу, 21 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Первой полуфиналисткой стала Барбора Стрыцова, которая защитила прошлогодний полуфинал.
 
Петра Мартич невероятным образом ушла с пяти матчболов против вновь набравшей хорошую форму Алены Остапенко.
 
Эшли Барти продолжает борьбу за звание первой ракетки мира. Напомним, победа на турнире принесет ей теннисную корону.
 
Бирмингем. 1/4 финала
Барбора Стрыцова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7(4), 7:5, 6:1
Винус Уильямс (США) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 3:6
Юлия Путинцева (Казахстан) – Юлия Гёргес (Германия) – 3:6, 2:6
 
Пары полуфиналисток
Гёргес – Мартич 
Стрыцова – Барти
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности