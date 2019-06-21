Бирмингем. Стали известны все полуфиналистки

Голевая концовка,но и в общем Румыны удивляют,по 4 гола в ворота Англов и Клетчастых отгрузили

Бутко-Болбат наше всё... Та купіть вже нарешті норм правого захисника.. Подивишся на гру бутка, я...

22:08 — Ossa8860

Взяли подонка на содержание. Иждивенец будет получать больше чем гуманитарка Рыжего страдальцам Д...

21:58 — Laeda

дебильчик куцтвшный - при фонсеке ничего не получалось в лч, сосла и во все щели теперь при...

21:53 — КуцТВ

Ну шо, где те кто писали типа "шахтёр вытурнул Срну как ненужного пса"? Выкусили? По поводу того ...