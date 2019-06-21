Бирмингем. Стали известны все полуфиналистки

В пятницу, 21 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Первой полуфиналисткой стала Барбора Стрыцова, которая защитила прошлогодний полуфинал.
Петра Мартич невероятным образом ушла с пяти матчболов против вновь набравшей хорошую форму Алены Остапенко.
Эшли Барти продолжает борьбу за звание первой ракетки мира. Напомним, победа на турнире принесет ей теннисную корону.
Бирмингем. 1/4 финала
Барбора Стрыцова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:4
Петра Мартич (Хорватия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:7(4), 7:5, 6:1
Винус Уильямс (США) – Эшли Барти (Австралия) – 4:6, 3:6
Юлия Путинцева (Казахстан) – Юлия Гёргес (Германия) – 3:6, 2:6
Пары полуфиналисток
Гёргес – Мартич
Стрыцова – Барти
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.