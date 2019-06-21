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Лондон. Определились все полуфиналисты

Первый сеяный Стефанос Циципас вылетел на стадии 1/4 финала

  • 21.06.2019 20:03
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Лондон. Определились все полуфиналисты
© ATP. Феликс Оже-Альяссим
В пятницу, 21 июня, состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Лондоне.
 
Первый сеянный Стефанос Циципас уступил молодому дарованию Феликсу Оже-Альяссиму, который в возрасте 18 лет вышел уже во второй полуфинал турнира ATP на траве.
 
Лондон. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2
Жиль Симон (Франция) – Николя Маю (Франция) – 7:6(5), 5:7, 7:6(3)
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:5, 6:2
Фелисиано Лопес (Испания) – Милош Раонич (Канада) – 4:6, 6:4, 7:6(5)
 
Пары полуфиналов
Оже-Альяссим – Лопес
Медведев – Симон
 
 
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Источник — Sport.ua

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