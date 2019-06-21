Федерер – Баутиста-Агут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 21 июня, швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет поединок 1/4 финала на турнире ATP 500 в Галле (Германия).
Соперником третьего номера мирового рейтинга станет Роберто Баутиста-Агут из Испании (№20 ATP).
Матч начнется в 18:55 по Киеву.
Победитель сыграет в полуфинале против действующего обладателя титула Борны Чорича (Хорватия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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