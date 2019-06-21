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Галле. Определились все участники полуфиналов

В пятницу прошли матчи 1/4 финала

  • 21.06.2019 21:27
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Галле. Определились все участники полуфиналов
© standaard.be
В пятницу, 21 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP 500 в Галле (Германия).
 
Первым полуфиналистом стал итальянец Маттео Берреттини, который выиграл уже восьмой матч подряд, семь из которых – в двух партиях.
 
Александр Зверев в статусе фаворита проиграл Давиду Гоффену.
 
Действующий обладатель титула Борна Чорич на отказе одолел Пьера-Юга Эрбера, который выбил из турнира Сергея Стаховского.
 
Роджер Федерер в непростом трехсетовом поединке одолел Роберто Баутиста-Агута.
 
Галле. 1/4 финала
Маттео Берреттини (Италия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:2, 7:6(4)
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) – 3:6, 6:1, 7:6(3)
Борна Чорич (Хорватия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 7:5 (отказ)
Роджер Федерер (Швейцария) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:3, 4:6, 6:4
 
Пары полуфиналистов
Федерер – Чорич
Берреттини – Гоффен 
 
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Источник — Sport.ua

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