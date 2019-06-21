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Старе Сплавы. Калинина проиграла в четвертьфинале

Украинка уступила Лауре-Иоане Паар

  • 21.06.2019 14:16
  • 202 просмотра
  • 1 комментарий
Старе Сплавы. Калинина проиграла в четвертьфинале
© WTA. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в четвертьфинале грунтового турнира ITF в Старых Сплавах (Чехия) встречалась с румынкой Ларой-Иоаной Паар.

Третья сеяная украинка уступила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Лара-Иоана Паар (Румыния) – 4:6, 5:7

Вчера во втором раунде Калинина обыграла Софью Лансере.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 21.06.2019 14:21
    0
    Сплавили Ангеліну
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 21.06.2019 14:21
    0
    Сплавили Ангеліну
    Ссылка
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