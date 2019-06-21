Старе Сплавы. Калинина проиграла в четвертьфинале

14:38 — digital_summer

Суркис ведет себя неадекватно. Говорит, что для Лиги Чемпионов клуб не готов, тогда зачем вам пер...

14:32 — RUX

Він на таке здатен Але по цьому трансферу навіть він признав що офіційний лист надійшов, прос...

14:28 — RUX

Воно мало радiти що за гравця його країни дають такі гроші, а він не догяняє чому 22 річний Циган...

14:26 — digital_summer

А потом Суркис говорит, где они эти предложения? Мне ничего не приходило.