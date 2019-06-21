Старе Сплавы. Калинина проиграла в четвертьфинале

Сегодня Ангелина Калинина в четвертьфинале грунтового турнира ITF в Старых Сплавах (Чехия) встречалась с румынкой Ларой-Иоаной Паар.
Третья сеяная украинка уступила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 37 минут.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 3) – Лара-Иоана Паар (Румыния) – 4:6, 5:7
Вчера во втором раунде Калинина обыграла Софью Лансере.
Источник — Sport.ua
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