Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Старе Сплавы. Калинина уверенно вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка в двух сетах разобралась с россиянкой Софьей Лансере

  • 20.06.2019 12:06
  • 317 просмотров
  • 0 комментариев
Старе Сплавы. Калинина уверенно вышла в четвертьфинал
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№148 WTA) одержала вторую победу на турнире ITF в Чехии с призовым фондом в 60 тысяч долларов.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под третьим номером, одолела Софью Лансере из России (№319 WTA).
 
Старе Сплавы. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Софья Лансере (Россия) – 6:1, 6:0
 
В четвертьфинале Калинина встретится с победительницей матча между Лаурой-Йоаной Паар из Румынии и сербкой Деяной Раданович, посеянной под восьмым номером.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности