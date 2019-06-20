Старе Сплавы. Калинина уверенно вышла в четвертьфинал

Ти ж ватан, яка Україна? Тебе ж від слова Україна вивертає.

12:56 — jekаfunny

шо ты несешь , вася, иди проспись, всем 4 -ым допинг суркис подсыпал в чай

12:55 — jekаfunny

Хз куда там Лужный прорывался, но за судьями по полю он не бегал, и матом не оскорблял главных др...

12:54 — krotyfuckyou

реально, не сайт а помойка, ---------вот это где-то рядом и сделали его таким МRAZ cемью никами ...

12:53 — zvalenok04

И еще. Нет ни одного доказательства умышленного применения допинга. Зато сами все в какашках. ...

12:51 — _ENJOY

реально, не сайт а помойка, тему статьи почти никто и раскрыть не пытается

12:51 — wildstylezz

А Лужный , можно подумать, не разу не пытался прорватся в судейскую после проигранного матча чтоб...