Старе Сплавы. Калинина уверенно вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№148 WTA) одержала вторую победу на турнире ITF в Чехии с призовым фондом в 60 тысяч долларов.
В матче второго круга украинка, посеянная под третьим номером, одолела Софью Лансере из России (№319 WTA).
Старе Сплавы. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Софья Лансере (Россия) – 6:1, 6:0
В четвертьфинале Калинина встретится с победительницей матча между Лаурой-Йоаной Паар из Румынии и сербкой Деяной Раданович, посеянной под восьмым номером.
Ранее Калинина выиграла первый титул в сезоне.
Источник — Sport.ua
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