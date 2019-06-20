ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Кики Бертенс

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей за последний год.
В подборку топ-матчей попал уже четвертый поединок с участием Элины Свитолиной. Это полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре.
Остальные полные матчи Свитолиной можно увидеть здесь.
Источник — WTA
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Надеюсь, Элина избавится от травм и дурных знакомств и порадует нас яркими победами уже в этом году!
Надеюсь, Элина избавится от травм и дурных знакомств и порадует нас яркими победами уже в этом году!
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