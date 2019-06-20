ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Кики Бертенс

Спортивний директор, при усій повазі до Бойчишина це колишній начальник команди - це особа, яка б...

давайте как в старые добрые времена Украина\Польша

А это Рома Лещук - известный на сайте любитель Рассеюшки...Он уже под третьим аккаунтом выползает...

УАФ - М а ф і я

15:50 — УАФ - М а ф і я

Попал в струю! Ну теперь хвылю трымай!

УАФ - М а ф і я

15:51 — УАФ - М а ф і я

это не поставил а сайт transfermarkt если что

15:47 — kaprizlink

И чё? Какие отмазки? Для кого? Ему изначально предлагала должность в клубе... Он же легенда! А ле...

15:47 — УАФ - М а ф і я

Хорватский олень научит Коваленку и других колоться, так что ничего хорошего от его перехода в ша...