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ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Кики Бертенс

Полуфинальный поединок Итогового турнира WTA в Сингапуре

  • 20.06.2019 15:05
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Кики Бертенс
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей за последний год.
 
В подборку топ-матчей попал уже четвертый поединок с участием Элины Свитолиной. Это полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре.
 
Остальные полные матчи Свитолиной можно увидеть здесь.
 

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.06.2019 15:36
    0
    Эх, ностальгия...
    Надеюсь, Элина избавится от травм и дурных знакомств и порадует нас яркими победами уже в этом году!
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 20.06.2019 15:36
    0
    Эх, ностальгия...
    Надеюсь, Элина избавится от травм и дурных знакомств и порадует нас яркими победами уже в этом году!
    Ссылка
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