Джокович пропустит все травяные турниры кроме Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что сделает паузу в выступлениях и вернется в игру на Уимблдоне, который стартует 1 июля:
«Из-за длинного грунтового сезона я решил в этом году не участвовать в турнирах на траве и сосредоточиться только на Уимблдоне. Мне понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к траве.
Для этого сыграю как минимум два выставочных матча. Это позволит мне проверить некоторые технические и тактические аспекты своей игры».
Источник — AFP
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