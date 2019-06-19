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Джокович пропустит все травяные турниры кроме Уимблдона

Серб сделает паузу в выступлениях

  • 19.06.2019 21:17
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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что сделает паузу в выступлениях и вернется в игру на Уимблдоне, который стартует 1 июля:

«Из-за длинного грунтового сезона я решил в этом году не участвовать в турнирах на траве и сосредоточиться только на Уимблдоне. Мне понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к траве.

Для этого сыграю как минимум два выставочных матча. Это позволит мне проверить некоторые технические и тактические аспекты своей игры».

Ранее аналогичное решение принял Рафаэль Надаль.

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Источник — AFP

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