Джокович пропустит все травяные турниры кроме Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что сделает паузу в выступлениях и вернется в игру на Уимблдоне, который стартует 1 июля:

«Из-за длинного грунтового сезона я решил в этом году не участвовать в турнирах на траве и сосредоточиться только на Уимблдоне. Мне понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к траве.

Для этого сыграю как минимум два выставочных матча. Это позволит мне проверить некоторые технические и тактические аспекты своей игры».

Ранее аналогичное решение принял Рафаэль Надаль.