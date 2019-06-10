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Надаль не будет выступать до Уимблдона

Испанец сделает паузу после Ролан Гаррос

  • 10.06.2019 14:29
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Надаль не будет выступать до Уимблдона
© MutuaMadridOpen. Рафаэль Надаль

Вчера Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл Ролан Гаррос. После этого испанец заявил, что пропустит все травяные турниры кроме Уимблдона:

«В прошлом году Уимблдон получился очень удачным. Я остановился в шаге от титула. Я люблю играть на траве, но сейчас не могу выступать восемь-десять недель подряд как раньше.

Поэтому я не планирую участвовать в турнирах до Уимблдоне. В прошлом году мне почти удалось выйти в финал. Я могу конкурировать с сильнейшими. Зачем что-то менять?».

Уимбодон-2019 стартует 1 июля.

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Источник — Reuters

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