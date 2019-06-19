Стали известны обладательницы wild card на Уимблдон

В сборной от этого сепара все равно толку мало, как что можете не отпускать...Я надеюсь, Шева про...

А Гитлера родился в Автрии, Мусолини в Италии , когда весь мир начнет ненавидеть эти страны, за э...

17:09 — Istm

уберите говно с аватара.

17:09 — zahar12

та нормально. бабки не пахнут. а через 5 лет об этом нихто и не вспомнит

17:07 — Istm

а сей тип пусть валит нахрен. В сборной он точно не нужен.

17:05 — Istm

иди домой, тут водки нет. и перестань насиловать транслятор.