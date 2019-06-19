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Стали известны обладательницы wild card на Уимблдон

В списке Ига Свёнтек, Хизер Уотсон, Кэти Суон и другие

  • 19.06.2019 16:10
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Стали известны обладательницы wild card на Уимблдон
© WTA. Ига Свёнтек
Организаторы Уимблдона опубликовали имена теннисисток, которым были предоставлены приглашения в квалификацию, одиночный и парный разряды турнира.
 
Основная сетка
1. Гарриет Дарт (Великобритания)
2. Кэти Суон (Великобритания)
3. Хизер Уотсон (Великобритания)
4. Ига Свёнтек (Польша) - чемпионка юниорского турнира в 2018 году
*Ещё четыре теннисистки станут известны позже
 
Квалификация
1. Кэти Данн (Великобритания)
2. Кори Гауфф (США)
3. Франческа Джонс (Великобритания)
4. Сабин Лисицки (Германия)
5. Майя Лумсден (Великобритания)
6. Эмма Радукану (Великобритания)
7. Габриэлла Тэйлор (Великобритания)
*Две победительницы Wild Card Play-off
 
Парный разряд
1. Наикта Бэйнс/Наоми Броди (Великобритания)
2. Фрея Кристи/Кэти Суон (Великобритания)
3. Гарриет Дарт/Кэти Данн (Великобритания)
4. Сара Бет Грей/Эден Силва (Великобритания)
*Ещё три дуэта станут известны позже
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Источник — Большой теннис Украины

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