Сергей Стаховский – Пьер-Юг Эрбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Иван ОРДЕЦ: «Над переходом в Динамо долго не раздумывал» 15:39 — tima fialko Получит звание рашистского лейтенанта,пошлют на фронт,а там дело украинского снайпера. 15:37 — Ruud долго не раздумывал...оно и понятно, чем там думать?

Денизлиспор начал переговоры с Динамо об аренде Гармаша 15:39 — Ruud ну слава Богу, может хоть там пригодится, псих-таблетка

И ты, Иван? 15:39 — Андрей Овчаренко Кокошнику неприятно, значит хорошая статья. 15:38 — f-play Нормальное авторское мнение. Ордец из Донецкой области. Из той самой, куда Россия принесла войну.... 15:38 — Сергей Долина Аморально переходить в страну, которая воюет против Украины, тем более в команду которая борется ...

Источник: Срна завершит карьеру и получит должность в Шахтере 15:39 — ShakhtarUberAlles Надеюсь, легендарный Капитан останется в Шахтере и Украине. 15:38 — Dmitriy Savelyev Пусть пару хороших хорватов для Шахтера найдет

Ордец будет зарабатывать в московском Динамо €1 млн в год плюс бонусы 15:37 — Андрей Овчаренко И тут ты такой с пруфами.