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Сергей Стаховский – Пьер-Юг Эрбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Галле

  • 19.06.2019 14:53
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Сергей Стаховский – Пьер-Юг Эрбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Сергей Стаховский
В среду, 19 июня, украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) продолжит выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
 
В матче второго круга украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера (№43 ATP). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Штруфф – Хачанов. Ориентировочное время начала – 16:45 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли дважды, побеждал только француз.
 
В 1/4 финала победитель сразится с Борной Чоричем (№14 ATP) или Жуаном Соузой (№71 ATP).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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