Сергей Стаховский – Пьер-Юг Эрбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 19 июня, украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) продолжит выступления в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).
В матче второго круга украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера (№43 ATP). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Штруфф – Хачанов. Ориентировочное время начала – 16:45 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, побеждал только француз.
В 1/4 финала победитель сразится с Борной Чоричем (№14 ATP) или Жуаном Соузой (№71 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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