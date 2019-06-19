СТАХОВСКИЙ: «У меня достаточно успешная статистика против французов»

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о своей тактике на травяной сезон, а также прокомментировал предстоящий матч второго круга турнира ATP в Галле.

«В этом году я решил сыграть на турнирах ATP на траве, а не на «челленджерах». В Штутгарте я проиграл в финале квалификации, но в тот день в матче против Виктора Галовича у меня, к сожалению, был какой-то ступор. Шансов отыграть очки (за титул в Илкли) и попасть в сотню, выступая в ATP-туре, у меня больше, чем на «челленджерах». Если уж я не пройду в основу Уимблдона по рейтингу, то хотя бы попасть в основу US Open у меня будут шансы.

По поводу следующего раунда против Пьера-Юга Эрбера, что сказать, французы меня любят. У меня достаточно успешная статистика против французских игроков. Такой соперник во втором круге - это хорошая сетка, как для турнира серии 500. Завтра будет интересный матч, там будет важно, насколько получится реализовать свои мини-шансы. Да, он неприятный игрок, он здорово играет на траве, хорошо играет с лета и подает, но и я, как бы, делаю то же самое и очень даже неплохо», - сказал Стаховский.