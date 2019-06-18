Определилась соперница Костюк по первому раунду турнира в Илкли

Я помню наш какой-то клуб с Ромой играл. Столько провокаций и грязи я больше нигде не видел. С те...

21:20 — digital_summer

А ты все вчерашний день ищешь? Ну допустим, курс доллара вырос, коммунальные тарифы тоже, а зарпл...

21:20 — Вадя Мартинюк

При Кучмі, моя мама в колгоспі працювала, так зарплати ні разу не отримала навіть гривнями, тільк...

21:14 — jekаfunny

почему вам в методичках не пишет что при Кучме курс бакса был 4 и вы не визжите " верните Лианид...

21:07 — Доброгорский Юрий

Динамо тоже можно понять... Нужно же куда-то и Пиварича девать...