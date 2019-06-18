Определилась соперница Костюк по первому раунду турнира в Илкли

Определилась соперница 16-летней украинки Марты Костюк по первому раунду 100-тысячника ITF в британском Илкли.
На старте основной сетки украинка сыграет против американки Робин Андерсон, которая также попала в основную сетку через квалификацию. В случае победы во втором раунде Костюк сыграет против румынки Моники Никулеску.
Напомним, в финале квалификации Костюк в двух сетах одолела свою соотечественницу Катарину Завацкую.
Источник — Sport.ua
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