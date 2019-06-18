Плоскина оспорит решение о пожизненной дисквалификации

18:20 — Vladislav Pohily

Если для него нормально быть в компании людей из "за життя", то все может быть. А вообще у меня, ...

18:20 — jekаfunny

И конечно же Бурбас к своему твиту приложил доказательства...

18:16 — _ENJOY

"не удивлен"