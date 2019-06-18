Плоскина оспорит решение о пожизненной дисквалификации

Украинская теннисистка Елена Плоскина подала апелляцию в CAS на решение о пожизненной дисквалификации.
В конце мая Плоскина была признана виновной в нарушении антикоррупционных правил, за что получила пожизненную дисквалификацию.
Следствие утверждало, что Плоскина была замешана в организации договорных матчей и отказывалась сотрудничать с антикоррупционными органами.
Однако украинка опровергает данное заявление, объяснив, что электронные письма от организации приходили на несуществующий адрес. Юристы считают, что есть большой шанс сократить срок дисквалификации максимум до одного года.
Источник — Большой теннис Украины
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