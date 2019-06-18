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Плоскина оспорит решение о пожизненной дисквалификации

Украинская теннисистка обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

  • 18.06.2019 17:51
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Плоскина оспорит решение о пожизненной дисквалификации
© sapronov-tennis.org. Елена Плоскина

Украинская теннисистка Елена Плоскина подала апелляцию в CAS на решение о пожизненной дисквалификации.

В конце мая Плоскина была признана виновной в нарушении антикоррупционных правил, за что получила пожизненную дисквалификацию.

Следствие утверждало, что Плоскина была замешана в организации договорных матчей и отказывалась сотрудничать с антикоррупционными органами.

Однако украинка опровергает данное заявление, объяснив, что электронные письма от организации приходили на несуществующий адрес. Юристы считают, что есть большой шанс сократить срок дисквалификации максимум до одного года.

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Источник — Большой теннис Украины

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