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Украинка Плоскина пожизненно отстранена от тенниса за договорные матчи

Теннисистке придется заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов

  • 29.05.2019 11:41
  • 1795 просмотров
  • 3 комментария
Украинка Плоскина пожизненно отстранена от тенниса за договорные матчи
© donetsk.ua. Елена Плоскина
Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи. Как отмечается на сайте организации Tennis Integrity Unit, которая борется с проведением договорных матчей в теннисе, также Плоскина была оштрафована на 20 тысяч долларов.
 
«Плоскина признана виновной в организации договорных матчей и связанных с ними преступлений. Расследованием установлено, что она познакомила другую теннисистку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определённым результатом. Преступление произошло в октябре 2016 года», — говорится в заявлении на сайте TIU.
 
Также Плоскина признана виновной в том, что не сообщила о коррупции и не стала сотрудничать со следствием.
 
Перед пожизненным отстранением украинка занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место. Самым высоким рейтингом Плоскиной в WTA было 698-е место в 2014 году.
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Источник — Tennis Integrity Unit

(6 голосов)

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Комментарии
    pass19
      pass19, 29.05.2019 12:46
    +1
    vizuals, 29.05.2019 12:04
    Ще б хтось про неї чув
    В 16 году на 25-ке обыграла Марту 6:0 6:1, так что есть чем перед внуками хвастаться))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:32
    +1
    vizuals, 29.05.2019 12:04
    Ще б хтось про неї чув
    Талантливая юниорка была, но со здоровьем не заладилось. Странно вообще слышать о каких-то договорняках с буками на матчах тогдашних 10-тысячников. Ловят каких-то известных только специалистам теннисистов, а на высоком уровне якобы ничего подобного нет. Чем-то наше НАБУ напоминает. Не удивлюсь, если товарищи из TIU точно такие же грантоеды.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.05.2019 12:04
    +3
    Ще б хтось про неї чув
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.05.2019 12:04
    +3
    Ще б хтось про неї чув
    Ссылка
    pass19
      pass19, 29.05.2019 12:46
    +1
    vizuals, 29.05.2019 12:04
    Ще б хтось про неї чув
    В 16 году на 25-ке обыграла Марту 6:0 6:1, так что есть чем перед внуками хвастаться))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2019 12:32
    +1
    vizuals, 29.05.2019 12:04
    Ще б хтось про неї чув
    Талантливая юниорка была, но со здоровьем не заладилось. Странно вообще слышать о каких-то договорняках с буками на матчах тогдашних 10-тысячников. Ловят каких-то известных только специалистам теннисистов, а на высоком уровне якобы ничего подобного нет. Чем-то наше НАБУ напоминает. Не удивлюсь, если товарищи из TIU точно такие же грантоеды.
    Ссылка
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