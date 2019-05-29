Украинка Плоскина пожизненно отстранена от тенниса за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи. Как отмечается на сайте организации Tennis Integrity Unit, которая борется с проведением договорных матчей в теннисе, также Плоскина была оштрафована на 20 тысяч долларов.

«Плоскина признана виновной в организации договорных матчей и связанных с ними преступлений. Расследованием установлено, что она познакомила другую теннисистку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определённым результатом. Преступление произошло в октябре 2016 года», — говорится в заявлении на сайте TIU.

Также Плоскина признана виновной в том, что не сообщила о коррупции и не стала сотрудничать со следствием.

Перед пожизненным отстранением украинка занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место. Самым высоким рейтингом Плоскиной в WTA было 698-е место в 2014 году.