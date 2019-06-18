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Бирмингем. Людмила Киченок вышла во второй круг

Украинка в дуэте с Ракель Атаво успешно стартовала на травяном Премьере

  • 18.06.2019 17:41
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Бирмингем. Людмила Киченок вышла во второй круг
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) в матче первого круга обыграла румынско-британский тандем Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон.
 
Бирмингем. Первый круг
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон – 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Киченок и Атаво померяются силами со второй сеяной парой Се Шувэй / Барбора Стрыцова.
 
Ранее во второй круг парного разряда вышли Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
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Источник — Sport.ua

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