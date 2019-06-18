Бирмингем. Людмила Киченок вышла во второй круг

Украинская теннисистка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) в матче первого круга обыграла румынско-британский тандем Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон.
Бирмингем. Первый круг
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон – 6:4, 6:3
В следующем раунде Киченок и Атаво померяются силами со второй сеяной парой Се Шувэй / Барбора Стрыцова.
Ранее во второй круг парного разряда вышли Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.