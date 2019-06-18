Марта Костюк – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 июня, Марта Костюк и Катарина Завацкая сыграют в финале квалификации на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
Начало матча в 13:40 по Киеву.
Трансляция здесь.
Напомним, в полуфинале отбора Костюк, посеянная под четвертым номером, на супер тай-брейке вырвала победу у Кайлы Макфи из Австралии. А Завацкая очень уверенно разобралась с обладательницей wild card Амелией Раецки из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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