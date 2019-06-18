Марта Костюк – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Этим пацанам до нормального взрослого футбола еще играть и играть, а они уже себя звездами порчу...

13:45 — jekаfunny

Я не слоюсь а уже пол часа прос о спрашиваю тебя одно и тоже ? И причём тут уже Динамо к этой нов...

13:39 — zvalenok03

jekаfunny ////////////////////////// Может не будем ссориться? Попробуем договориться? Предлагаю.