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Илкли. Костюк и Завацкая вышли в финал квалификации

Украинки разыграют между собой путевку в основную сетку

  • 17.06.2019 16:08
  • 537 просмотров
  • 1 комментарий
Илкли. Костюк и Завацкая вышли в финал квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая стартовали с побед в квалификации на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
 
Костюк, посеянная под четвертым номером, в первом поединке лишь на супер тай-брейке вырвала победу у Кайлы Макфи из Австралии.
 
А вот Завацкая очень уверенно разобралась с обладательницей wild card Амелией Раецки из Великобритании.
 
Илкли. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кайла Макфи (Австралия) – 3:6, 7:5, 10:6
Катарина Завацкая (Украина) – Амелия Раецки (Великобритания) – 6:1, 6:0
 
Немного обидно, но Костюк и Завацкая сыграют между собой за путевку в основную сетку, поэтому одна украинка останется за бортом соревнований.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2019 16:12
    0
    Жребий безпощадный,но Марта по игре сильней и должна доходить до финала
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2019 16:12
    0
    Жребий безпощадный,но Марта по игре сильней и должна доходить до финала
    Ссылка
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