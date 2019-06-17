Илкли. Костюк и Завацкая вышли в финал квалификации

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая стартовали с побед в квалификации на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.

Костюк, посеянная под четвертым номером, в первом поединке лишь на супер тай-брейке вырвала победу у Кайлы Макфи из Австралии.

А вот Завацкая очень уверенно разобралась с обладательницей wild card Амелией Раецки из Великобритании.

Илкли. Первый круг квалификации

Марта Костюк (Украина) – Кайла Макфи (Австралия) – 3:6, 7:5, 10:6

Катарина Завацкая (Украина) – Амелия Раецки (Великобритания) – 6:1, 6:0

Немного обидно, но Костюк и Завацкая сыграют между собой за путевку в основную сетку, поэтому одна украинка останется за бортом соревнований.