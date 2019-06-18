Л. Киченок / Атаво – Бузарнеску / Уотсон. LIVE трансляция

В понедельник, 17 июня, Людмила Киченок стартует в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) померяется силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон. Поединок состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
Ранее во второй круг парного разряда вышли Даяна Ястремская и Надежда Киченок.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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