Л. Киченок / Атаво – Бузарнеску / Уотсон. LIVE трансляция

В понедельник, 17 июня, Людмила Киченок стартует в парном разряде на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.

Украинка в дуэте с Ракель Атаво (США) померяется силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон. Поединок состоится третьим запуском на корте №2. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.