Даяна Ястремская – Юлия Гергес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 18 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
Украинка начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила немка (Нью-Хэйвен-2018).
Во втором круге победительница матча сразится против Евгении Родиной из России (№76 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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