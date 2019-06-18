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Даяна Ястремская – Юлия Гергес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга турнира в Бирмингеме

  • 18.06.2019 10:15
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Даяна Ястремская – Юлия Гергес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
Во вторник, 18 июня, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№35 WTA) проведет стартовый поединок одиночного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
Украинка начнет соревнования матчем с немкой Юлией Гёргес (№19 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 13:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались один раз, победила немка (Нью-Хэйвен-2018).
 
Во втором круге победительница матча сразится против Евгении Родиной из России (№76 WTA). 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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