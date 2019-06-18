Даяна Ястремская – Юлия Гергес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Последние комментарии

ФОТО. Зинченко посетил Москву во время отпуска 10:43 — ВВВ Ну яка Росія???? Московія!!! Взагалі я прихильник того,аби вибити у москалів ту дурну звичку нази... 10:39 — ttt Нах...из сборной. пока не отчитается перед страной что он там делал

ДЖОШУА: «Как и Фьюри, хочу вернуться к боям против легких соперников» 10:43 — Saar Запутался Джошуа. Мне не нравился он никогда. Но тут его жалко.

Динамо отдаст Морозюка в Ризеспор бесплатно 10:36 — Alex86 1 Ну че на маркете цена предположительная 1,70 Mill. €, правда кто даст, а возвращать в ДК платить ...

Тайсон признан лучшим игроком Шахтера в сезоне 10:36 — ВВВ На сьогодні Тайсон то самий основний гравець Шахтаря.Не було Марлоса-команда грала,не було Ісмаіл...

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая подруга Владислава Супряги 10:35 — maxaonin8 10:30 — ManUtd Аннабель-3 выходит 27 июня)))

Лунин станет дублером Куртуа в мадридском Реале 10:35 — ttt Навас сам хочет уйти. Для вратаря такого уровня и реально сколько он сделал для Рала нынешнее пол... 10:27 — ВВВ Води холодної опий,заспокоює! По перше Лунін належав Зорі,а Зоря із Шахтарем в контрах.По друге д...