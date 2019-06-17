Костюк и Завацкая стартуют на турнире в Илкли

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая сыграют на 100-тысячнике ITF в британском Илкли.
Костюк, посеянная под четвертым номером, в стартовом поединке померяется силами против Кайлы Макфи из Австралии. Завацкая, получившая от организаторов 10-й номер посева, начнет матчем против обладательницы wild card Амелии Раецки Великобритании.
Оба матча состоятся первым запуском и стартуют в 13:00 по Киеву.
Напомним, в прошлогоднем финале еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла Терезе Смитковой из Чехии.
Напомним, победительницы турниров ITF на траве, которые проводятся накануне Уимблдона, обычно получают wild card на главный турнир травяного сезона.
Источник — Sport.ua
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