Бирмингем. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Состоялась жеребьевка основной сетки парного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
В первом круге Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай).
Надежда Киченок и Абигейл Спирс из США в стартовом матче сразятся с обладательницами wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США.
Людмила Киченок и Ракель Атаво (США) померяются силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон.
Источник — Sport.ua
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