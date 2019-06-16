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Бирмингем. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Состоялась жеребьевка парного разряда травяного турнира серии Премьер

  • 16.06.2019 15:28
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Бирмингем. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде
© WTA Strasbourg. Даяна Ястремская
Состоялась жеребьевка основной сетки парного разряда на травяном турнире серии Премьер в Бирмингеме.
 
В первом круге Даяна Ястремская в дуэте с китаянкой Ван Цян сыграет против первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Ифань Сюй (Китай).
 
Надежда Киченок и Абигейл Спирс из США в стартовом матче сразятся с обладательницами wild card Хэрриет Дарт из Великобритании и Винус Уильямс из США.
 
Людмила Киченок и Ракель Атаво (США) померяются силами с румынско-британским тандемом Михаэла Бузарнеску / Хизер Уотсон.   
 
 
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Источник — Sport.ua

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